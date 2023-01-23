Жителя Тульской области посадят на 13 лет за убийство охранника узловского парка Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В сентябре 2022 года, мужчина, проживающий в Узловой, похитил 2 фрагмента силового кабеля от аттракциона в городском парке. Охранник, заметив это, попытался остановить преступника, но тот нанес ему около 5 ударов ногами и руками в голову. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Сотрудникам уголовного розыска УМВД России по Тульской области удалось быстро найти преступника. Под тяжестью имеющихся доказательств мужчина полностью признал свою вину.

Суд приговорил подсудимого к 13 годам и 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.