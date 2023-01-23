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НовостиОбщество23 января 2023 12:14

Стало известно, насколько качественную воду пили туляки на прошедшей недели

Соответствующую информацию опубликовал «Тулагорводоканал
Источник:kp.ru
Стало известно, насколько качественную воду пили туляки на прошедшей недели

Стало известно, насколько качественную воду пили туляки на прошедшей недели

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Качественный состав питьевой воды в разных округах оружейной столицы в период с 16 по 22 января 2023 года традиционно оценивался по мутности, жесткости, цветности, а также содержанию железа и бактерий.

Так, за прошедшую неделю самая жесткая вода текла из крана в квартирах жителей Советского округа Тулы. Привокзальный и Зареченский оказались на второй позиции. Следом — Центральный.

Самый же низкий уровень железа — в Пролетарском округе. Он составил 5,0-5,4 градуса.

Отметим, что по санитарным правилам и нормам жесткость воды не должна превышать 7 мг-экв/л (градуса).