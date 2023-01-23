5 870 случаев заболевания гриппа и ОРВИ выявлено за прошедшую неделю в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, в период с 16 по 22 января по области было зарегистрировано 5 870 случаев гриппа и ОРВИ. Это выше эпидпорога на 42% и больше, чем на предыдущей неделе, на 2%. При этом уровень заболеваемость выше эпидемического порога в основном отмечен только среди взрослых.

За истекший срок грипп вируса А подтвердился у 1 человек, грипп В - у 4 человек. Кроме того, у 1 пациента подтвержден вирус гриппа А+В.