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НовостиОбщество23 января 2023 11:51

5 870 случаев заболевания гриппа и ОРВИ выявлено за прошедшую неделю в Тульской области

Показатель заболеваемости выше эпидпорога на 42%
Источник:kp.ru
5 870 случаев заболевания гриппа и ОРВИ выявлено за прошедшую неделю в Тульской области

5 870 случаев заболевания гриппа и ОРВИ выявлено за прошедшую неделю в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, в период с 16 по 22 января по области было зарегистрировано 5 870 случаев гриппа и ОРВИ. Это выше эпидпорога на 42% и больше, чем на предыдущей неделе, на 2%. При этом уровень заболеваемость выше эпидемического порога в основном отмечен только среди взрослых.

За истекший срок грипп вируса А подтвердился у 1 человек, грипп В - у 4 человек. Кроме того, у 1 пациента подтвержден вирус гриппа А+В.