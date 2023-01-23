Жители Тульской области обогатили мошенников на 3 миллиона 968 тысяч 37 рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

3 человека, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. Так, 70-летняя жительница Ефремова потеряла 1 миллион 780 тысяч рублей, 35-летняя тулячка - 902 тысяч рублей и 33-летний мужчина из Кимовска – 913 тысяч рублей.

В полицию обратилась 83-летняя пожилая женщина. Ей на телефон поступали звонки о том, что её внучка якобы стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Пенсионерка не раздумывая согласилась, после чего к ней подъехал молодой человек и забрал 76 тысяч 100 рублей. Только после передачи денег пенсионерка позвонила внучке и поняла, что стала жертвой мошенников.

50-летний мужчина, проживающий в Киреевском районе, пытался купить запчасти для автомобиля, используя объявление в одной и социальных сетей. В итоге мужчина наткнулся на мошенников и лишился 8 тысяч рублей.

34-летний мужчина из Узловой перевел мошенникам 69 тысяч рублей под предлогом предоплаты за доставку товара.

33-летний мужчина ишился 14 тысяч 500 рублей, которые он перевёл в качестве предоплаты за оказание интимных услуг, используя один из сайтов размещения объявлений подобного рода.

Неизвестный мужчина ввел заблуждение 51-летнюю жительницу Новомосковска и завладел персональными данными её банковской карты, с которой произошло списание 160 тысяч 287 рублей.

50-летний мужчина хотел сдать в аренду квартиру. спользуя один из сайтов размещения объявлений, попался на уловки злоумышленников и лишился 45 тысяч рублей. Мошенники ввели потерпевшего в заблуждение, убедили перейти по высланной ими ссылке, где требовалось ввести персональные данные, после чего произошло списания с банковского счёта мужчины.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.