Во время пожара в Киреевском районе погиб пожилой мужчина
Фото: материалы пресс-служб
23 января, в жилом доме в деревне Круглое Киреевского района произошел пожар. В данный момент устанавливается причина возгорания.
На происшествие приехало 17 человек и 4 единицы техники. Огонь удалось потушить только спустя 46 минут, но после ликвидации пожара в квартире было обнаружено тело 65-летнего пожилого мужчины.
В результате происшествия дом полностью выгорел внутри, кровля обгорела и обрушилась полностью.