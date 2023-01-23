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НовостиПроисшествия23 января 2023 10:34

Во время пожара в Киреевском районе погиб пожилой мужчина

Причина возгорания устанавливается
Источник:kp.ru
Во время пожара в Киреевском районе погиб пожилой мужчина

Во время пожара в Киреевском районе погиб пожилой мужчина

Фото: материалы пресс-служб

23 января, в жилом доме в деревне Круглое Киреевского района произошел пожар. В данный момент устанавливается причина возгорания.

На происшествие приехало 17 человек и 4 единицы техники. Огонь удалось потушить только спустя 46 минут, но после ликвидации пожара в квартире было обнаружено тело 65-летнего пожилого мужчины.

В результате происшествия дом полностью выгорел внутри, кровля обгорела и обрушилась полностью.