Во время пожара в Киреевском районе погиб пожилой мужчина Фото: материалы пресс-служб

23 января, в жилом доме в деревне Круглое Киреевского района произошел пожар. В данный момент устанавливается причина возгорания.

На происшествие приехало 17 человек и 4 единицы техники. Огонь удалось потушить только спустя 46 минут, но после ликвидации пожара в квартире было обнаружено тело 65-летнего пожилого мужчины.

В результате происшествия дом полностью выгорел внутри, кровля обгорела и обрушилась полностью.