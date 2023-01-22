В Тульской области ограбили 19-летнего парня Фото: Алексей ФОКИН (фото)

19-летний молодой человек, проживающий в поселке Шатск, обратился в дежурную часть полиции с заявлением. Ночью, около его дома, неизвестный мужчина похитил у него смартфон, цена которого составляет почти 8 тысяч рублей.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался 25-летний мужчина из Ясногорского района.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».