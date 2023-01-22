Тульский «АКМ» уступил «Бурану» в выездном матче Фото: материалы пресс-служб

На 9 минуте первого тайма счет открыла команда «Буран», хотя команда играла в меньшинстве. Туляки ответили на 16 минуте, шайбу забросил Егор Яковлев. Команды ушли на перерыв при 1:1 на табло. При этом у туляков более чем в 3 раза было больше бросков по воротам.

В середине второй двадцатиминутке туляки пропустили. Второй тайм закончился со счетом 1:2.

Третья часть встречи, несмотря на острые атаки туляков - 27 бросков в створ - так и не повлияла на результат.

В ближайшей домашней игре «АКМ» встретится с «Ростовом» 23 января.