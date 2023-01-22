Кому в Туле отключат газ 23 января Фото: Алексей ФОКИН (фото)

23 января без газа с 10:00 до 17:00 останутся жители дома № 149/11 по ул. Плеханова и № 11/149 по ул. Калинина.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов. Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.