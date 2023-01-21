Во время пожара в Туле эвакуировали 25 человек Фото: Алексей ФОКИН (фото)

20 января, в многоквартирном жилом на улице Дмитрия Ульянова в Туле произошел пожар. В данный момент устанавливается причина возгорания.

На происшествие приехало 14 человек и 4 единицы техники, которым удалось потушить огонь и эвакуировать 25 человека. Также, По лестничному маршу с применением спасательных устройств из горящего дома был спасен 1 человек. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара в одной из квартир выгорела комната, стены и потолок закоптились на всей площади.