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НовостиПроисшествия21 января 2023 13:56

Во время пожара в Туле эвакуировали 25 человек

Обошлось без пострадавших
Источник:kp.ru
Во время пожара в Туле эвакуировали 25 человек

Во время пожара в Туле эвакуировали 25 человек

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

20 января, в многоквартирном жилом на улице Дмитрия Ульянова в Туле произошел пожар. В данный момент устанавливается причина возгорания.

На происшествие приехало 14 человек и 4 единицы техники, которым удалось потушить огонь и эвакуировать 25 человека. Также, По лестничному маршу с применением спасательных устройств из горящего дома был спасен 1 человек. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара в одной из квартир выгорела комната, стены и потолок закоптились на всей площади.