2 жителя Тульской области попались на уловки мошенников за прошедшие сутки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

54-летняя женщина, проживающая в Туле, попыталась заработать на инвестициях, но попалась на мошенника. Неизвестный ввел пострадавшую в заблуждение, пообещав оказать содействие в получении дохода от игры на электронной бирже. В итоге женщина лишилась 1 миллиона 212 тысяч рублей.

Также, 31-летний мужчина из Богородицка хотел приобрести игровую приставку. Он воспользовался сайтом, который принадлежал злоумышленника и попался на его уловки. Мужчина заплатил за несуществующую приставку 5 тысяч 340 рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.