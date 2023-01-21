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НовостиПроисшествия21 января 2023 13:00

2 жителя Тульской области попались на уловки мошенников за прошедшие сутки

Всего было похищено 1 миллион 217 тысяч 340 рублей
Источник:kp.ru
2 жителя Тульской области попались на уловки мошенников за прошедшие сутки

2 жителя Тульской области попались на уловки мошенников за прошедшие сутки

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

54-летняя женщина, проживающая в Туле, попыталась заработать на инвестициях, но попалась на мошенника. Неизвестный ввел пострадавшую в заблуждение, пообещав оказать содействие в получении дохода от игры на электронной бирже. В итоге женщина лишилась 1 миллиона 212 тысяч рублей.

Также, 31-летний мужчина из Богородицка хотел приобрести игровую приставку. Он воспользовался сайтом, который принадлежал злоумышленника и попался на его уловки. Мужчина заплатил за несуществующую приставку 5 тысяч 340 рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.