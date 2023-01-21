Мужчина, проживающий в Тульской области, убил своего брата Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В ночь с 9 на 10 июля 2022 года 35-летний мужчина, проживающий в Узловой, находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире с матерью, братом и своей сожительницей. В один момент, его 40-летний брат начал избивать мать, требуя деньги на алкоголь. Вступив в конфликт, подсудимый нанес родственнику один удар ножом в область внешней части левого бедра. В результате происшествия пострадавший скончался от потери значительного количества крови.

Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.