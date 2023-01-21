Жителя Тульской области посадили на 7,5 лет за умышленное причинение легкого вреда здоровью Фото: Алексей ФОКИН (фото)

26 декабря 2021 года 45-летний мужчина, проживающий в поселке Восточный, распивал спиртные напитки в своей квартире со своими гостями. Подсудимый не захотел, чтобы гости уходили, и одному из них, взяв нож, нанес 44-летнему пострадавшему не менее пяти ударов в область левого плеча, левой голени и правой стопы. Также под горячую руку попал 31-летний мужчина, которому злоумышленник нанес не менее 12 ударов в голову, шею и грудную клетку. К счастью, третий человек, находящийся в квартире, смог оттолкнул обвиняемого от потерпевшего и вызвал скорую медицинскую помощь.

Суд приговорил мужчину к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал в пользу потерпевших компенсацию за моральный вред в общей сумме 500 тысяч рублей.