В Тульском регионе производство свинины за год увеличилось почти на 50 тыс. тонн

По итогам 2022 года группа компаний АГРОЭКО увеличила производство свинины до 322,5 тыс. тонн, нарастив показатель за год почти на 50 тыс. тонн или более чем на 17%. В 2023 году компания рассчитывает довести ежегодный объем производства до 340 тыс. тонн (+5%).

Холдинг продолжает ежегодно наращивать объём производства свинины. Производственные площадки компании представлены в двух регионах страны – Воронежской и Тульской областях. Напомним, по итогам 2021 года компания произвела 274 тыс. тонн мяса. С этим показателем, по данным Национального союза свиноводов, компания вошла в ТОП-5 производителей свинины в России.

Рост производства в ключевом секторе почти на 50 тыс. тонн стал возможен во многом за счёт ввода новых площадок. Пять свинокомплексов, которые были в стадии запуска в 2021 году, в 2022 году уже работают в полном цикле.

В 2023 году также планируется увеличение основных производственных показателей. В этом году в плане произвести уже 340 тыс. тонн мяса, таким образом, планируемый рост относительно 2022 года составит 5%. Положительная динамика будет достигнута в том числе за счет площадок пятой очереди, а также общей максимизации производительности комплексов.

Увеличение производства стало возможным не только благодаря новым площадкам, но и за счёт роста качественных показателей. Холдинг по многим ключевым параметрам в свиноводческой отрасли занимает лидирующие позиции в России. Так, на сегодняшний день на одну свиноматку по товарному производству в среднем приходится 17,7 живорожденных поросят при среднем показателе в отрасли в 11-13 поросят. Ежегодный объём производства на одну свиноматку находится на рекордных значениях в стране и составляет 4,2 тонны. Показатель конверсии корма в холдинге также один из лучших в России – 2,64 кг/кг.

Производственные показатели в свиноводческом секторе удаётся наращивать в том числе благодаря выбранной продуктивной генетике. АГРОЭКО – уже много лет официальный представитель Danish Genetics в России.

«Объёмы производства выросли не только благодаря полноценному запуску новых СК, мы также сумели качественно нарастить производство в уже работающих на проектной мощности комплексах, – подчеркнул директор по производству компании Евгений Найденов. – У нас есть площадки, которые в этом году перевыполнили свой план. На одном из комплексов производственные показатели близки к топовым датским фермам. Большинство других товарных комплексов также имеют великолепный результат благодаря упорному труду наших профессионалов. Рост также стал возможен благодаря продуктивной генетике. Наш племенной кластер работает исправно. В следующем году мы планируем увеличение многоплодия, улучшение сохранности, что во многом связано и с генетикой. Так что в 2023 год мы идём уверенно – будем держать планку и дальше увеличивать производственные показатели».