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НовостиОбщество20 января 2023 14:28

Перевозчики в Тульской области хотят изменить тариф: 5 рублей за километр

Расходы превышают доходы
Источник:kp.ru
Перевозчики в Тульской области хотят изменить тариф: 5 рублей за километр

Перевозчики в Тульской области хотят изменить тариф: 5 рублей за километр

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В связи с резким ростом цен на запчасти и горюче-смазочные материалы с марта 2022 года, Ефремовское ПАТП обратилось к министру транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, предложив повысить стоимость проезда на маршрутах №286 (Ефремов - Тула) и №290 ( Ефремов - Архангельское - Тула).

Компания предложила увеличить тариф до 5 рублей за 1 километр пробега, чтобы обеспечивать обеспечивать стабильную работу предприятия и не допускать долгов по зарплате. Данное изменение может вступить в силу с 1 марта 2023 года