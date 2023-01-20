Перевозчики в Тульской области хотят изменить тариф: 5 рублей за километр Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В связи с резким ростом цен на запчасти и горюче-смазочные материалы с марта 2022 года, Ефремовское ПАТП обратилось к министру транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, предложив повысить стоимость проезда на маршрутах №286 (Ефремов - Тула) и №290 ( Ефремов - Архангельское - Тула).

Компания предложила увеличить тариф до 5 рублей за 1 километр пробега, чтобы обеспечивать обеспечивать стабильную работу предприятия и не допускать долгов по зарплате. Данное изменение может вступить в силу с 1 марта 2023 года