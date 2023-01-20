Житель Тульской области приговорили к 7 годам лишения свободы за нападение на таксиста Фото: Алексей ФОКИН (фото)

11 апреля 2022 года ранее судимый 31-летний мужчина из Донского, находясь на заднем сидении такси, напал на водителя. Сначала он сдавил одной рукой шею пострадавшего и нанес несколько ударов колото-режущим предметом, а после забрал из-под солнцезащитного козырька денежные средства в размере 500 рублей.

Судом он был признан виновным по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, предмета, используемого в качестве оружия). Его приговорили к 7 годам лишения свободы.