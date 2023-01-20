В Тульской области задержали мужчину, который нанял киллера для убийства пасынка Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как установило следствие, после смерти супруги, 64-летний мужчина незаконно используя доверенность, которую ранее женщина на него оформила, снял с ее счетов денежные средства, на которые мог претендовать и ее сын. После, в августе 2022 года, злоумышленник нанял специального человека за 1 миллион рублей, чтобы тот убил наследника и его 31-летнюю сожительницу, так как между ними была личная неприязнь и он хотел завладеть имуществом пасынка.

Во время первой встречи с нанятым убийцей, мужчина дал аванс 50 тысяч рублей и обсудил дальнейший план действий. Киллер сообщил о происходящем в правоохранительные органы и начал работать со следствием.

15 августа 2022 года мужчина сообщил при личной встрече, что убийство завершено. А после передачи оставшейся суммы, злоумышленник был задержан.

Обвиняемого будут судить по ч.1 ст. 30,ч. 3 ст. 33, п.п. «а,з» ч.2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух лиц по найму) и ч.1 ст. 330 УК РФ (самоуправство). Уголовное дело в скором времени отправится в суд.