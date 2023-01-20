По поручению Алексея Дюмина в военный госпиталь передали медицинское оборудование

По поручению Алексея Дюмина в военный госпиталь предали медицинское оборудование Фото: материалы пресс-служб

20 января в военный госпиталь передали медицинское оборудование с более 10 наименованиями медицинских приборов и оборудования, а также более 150 предметов бытовой техники, в том числе телевизоры и компьютеры. Груз был отправлен по поручению Алексея Дюмина.

Ранее, 30 декабря Губернатор Тульской области посетил один из госпиталей Минобороны, где проходят лечение участники СВО из разных регионов, в том числе из Тульской области. После этого, глава региона попросил сообщить о необходимом медицинском оборудовании и лекарственных средствах на следующий год.

Также, в Туле планируют построить новый военный госпиталь на 150 коек. Данный вопрос находится на личном контроле Алексея Дюмина.