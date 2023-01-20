Жители Тульской области обогатили мошенников на 1 миллион 995 тысяч 95 рублей. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

59-летняя женщина, проживающих в Тульской области, попалась на самую распространенную уловку мошенников. Ей звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал её перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. Она повелась на их уловки и перевела 1 миллион 920 тысяч рублей.

В дежурную часть отделения полиции «Дубенское» обратился мужчина 45-летний мужчина рождения, который объяснил полицейским, что ему на телефон поступали звонки о том, что его сын якобы стал виновником ДТП, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить 50 тысяч рублей. Мужчина не раздумывая согласился на условия мошенников и перевёл деньги на счет злоумышленников.

60-летняя жительница, под предлогом оказания содействия в трудоустройстве, лишилась 9 тысяч 595 рублей, которые она перевела на банковские счета мошенников.

Мошенники завладели персональными данными 38-летнего жителя Ефремова и оформили на его имя микрозайм в размере 6 тысяч рублей

20-летний молодой человек хотел приобрести портативную аудио колонку, но папался на сайт, принадлежащий мошенникам. В итоге мужчина потерял 9 тысяч 500 рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.