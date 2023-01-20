В Тульской области по отпечатку ботинка смогли найти убийцу 39-летней женщины Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в поселке Дубна Тульской области, сообщил следователям о смерти его 39-летней сожительницы. По его словам, они вместе распивали спиртные напитки, а после поссорились. Женщина ушла из дома, а через несколько часов мужчина обнаружил её в подъезде. После он довел пострадавшую до квартиры и положил спать, а утром обнаружил её мертвое тело.

Прибывшие на место происшествия следователи не обнаружили признаков криминальной смерти. Однако криминалистам удалось найти на теле жертвы отпечаток обуви и ботинки, которые подходили под описание.

Было проведено исследование, в ходе которого стало ясно, что смерть женщины наступила, в том числе, от разрыва печени, наступившего от удара. Под тяжестью неопровержимых доказательств мужчина признал вину и в подробностях рассказал о совершенном преступлении.

Злоумышленника обвиняют по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В данный момент избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.