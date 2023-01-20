На нескольких улицах Пролетарского района Тулы отключили отопление Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В пролетарском районе на улицах Епифанской, Кирова, Ложевой, Марата, Пролетарской, Степанова, Чапаева, Гармонной отключили отопление. Связано это с утечкой в магистральных трубах на участке от котельной ООО «ТОЗ -Энерго» в районе ул. Каракозова, д. 77.

В ночь на 20 января проводились работы по выводу из эксплуатации данного участка и его замене. В данный момент работы были завершены, ведутся работу по восстановлению работы котельной.