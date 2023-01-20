Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 января 2023 10:30

На нескольких улицах Пролетарского района Тулы отключили отопление

Специалисты АО «Тулатеплосеть» выявили утечку
Источник:kp.ru
На нескольких улицах Пролетарского района Тулы отключили отопление

На нескольких улицах Пролетарского района Тулы отключили отопление

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В пролетарском районе на улицах Епифанской, Кирова, Ложевой, Марата, Пролетарской, Степанова, Чапаева, Гармонной отключили отопление. Связано это с утечкой в магистральных трубах на участке от котельной ООО «ТОЗ -Энерго» в районе ул. Каракозова, д. 77.

В ночь на 20 января проводились работы по выводу из эксплуатации данного участка и его замене. В данный момент работы были завершены, ведутся работу по восстановлению работы котельной.