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НовостиПроисшествия20 января 2023 10:04

Житель Новомосковска осужден на 10 лет за убийство собутыльника

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима
Источник:kp.ru
Житель Новомосковска осужден на 10 лет за убийство собутыльника

Житель Новомосковска осужден на 10 лет за убийство собутыльника

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В октябре 2022 года мужчина, проживающий по улице Космонавтов в Новомосковске распивал спиртные напитки в своей квартире вместе со знакомым. Между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник взял нож и нанес оппоненту удар в область груди. Пострадавший смогу покинуть квартиру. Его доставили в больницу, где он скончался спустя неделю.

Суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.