Житель Новомосковска осужден на 10 лет за убийство собутыльника Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В октябре 2022 года мужчина, проживающий по улице Космонавтов в Новомосковске распивал спиртные напитки в своей квартире вместе со знакомым. Между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник взял нож и нанес оппоненту удар в область груди. Пострадавший смогу покинуть квартиру. Его доставили в больницу, где он скончался спустя неделю.

Суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.