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НовостиОбщество20 января 2023 8:31

5-месячного ребенка с пороком сердца доставили вертолетом из Москвы в Тулу

Полет занял около 2-ух часов
Источник:kp.ru
5-месячного ребенка с пороком сердца доставили вертолетом из Москвы в Тулу

5-месячного ребенка с пороком сердца доставили вертолетом из Москвы в Тулу

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мальчик родился в августе 2022 года в Тульском перинатальном центре. В связи со сложным врожденным пороком сердца, в декабре его госпитализировали в федеральную клинику.

После благополучно пройденной операции состояние малыша стабилизировалось и его разрешили перевести в Тульскую детскую областную больницу.

Во время полета с ним находились врач анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи. Полет занял около 2-ух часов.