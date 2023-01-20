5-месячного ребенка с пороком сердца доставили вертолетом из Москвы в Тулу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мальчик родился в августе 2022 года в Тульском перинатальном центре. В связи со сложным врожденным пороком сердца, в декабре его госпитализировали в федеральную клинику.

После благополучно пройденной операции состояние малыша стабилизировалось и его разрешили перевести в Тульскую детскую областную больницу.

Во время полета с ним находились врач анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи. Полет занял около 2-ух часов.