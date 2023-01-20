Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 января 2023 7:50

Мужчина, задержанный по подозрению в хранении наркотиков, пытался дать взятку полицейскому

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
Мужчина, задержанный по подозрению в хранении наркотиков, пытался дать взятку полицейскому

Мужчина, задержанный по подозрению в хранении наркотиков, пытался дать взятку полицейскому

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Новомосковске был задержан 42-летний мужчина за подозрению в хранении наркотиков. Находясь в отделении полиции, злоумышленник попытался дать взятку в размере 50 тысяч рублей начальнику отделения по контролю за оборотом наркотиков, но тот отказался.

В данный момент возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.