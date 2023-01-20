Мужчина, задержанный по подозрению в хранении наркотиков, пытался дать взятку полицейскому Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Новомосковске был задержан 42-летний мужчина за подозрению в хранении наркотиков. Находясь в отделении полиции, злоумышленник попытался дать взятку в размере 50 тысяч рублей начальнику отделения по контролю за оборотом наркотиков, но тот отказался.

В данный момент возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.