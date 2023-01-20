Более 5000 человек в Тульской области приняли участие в крещенских купаниях Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Тульской области в ночь с 18 по 19 января 5200 окунулись в холодную воду.

Всего было оборудовано 28 купелей и 11 прорубей на открытой воде. Рядом с ними находились пункты обогрева и палатки для переодевания. Желающие могли согреться чаем или поесть.

В этот день дежурили сотрудники полиции, МЧС, врачи, пожарные, представители органов местного самоуправления и ВОСВОД. Также работало более 500 человек и 180 единиц техники.