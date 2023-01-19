25 января в Туле будут отмечать День студента Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области. 25 января на 6 площадях в Туле будут отмечать День студента.

Так, в 12-00 в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля состоится Большой квиз, в котором примут участие 50 команд от колледжей, техникумов и вузов города.

Помимо этого пройдут спортивные мероприятия по волейболу (в «Тула-Арене» с 10:00 до 19:00), по футболу (в крытом манеже стадиона «Арсенал» с 11:00 до 14:00), по баскетболу (в универсальном спортивном комплексе «Новое поколение» с 15:00 до 19:00), хоккейный матч между командами ТулГУ и ТГПУ имени Л.Н.Толстого и массовое катание (в Ледовом дворце с 16:00 до 17:30).

Также, с 20:00 до 23:00 в Concert Hall пройдет студенческая вечеринка с участием кавер-группы и танцевального коллектива.

Для того чтобы принять участие в мероприятиях необходимо обратиться в свое учебное заведение.