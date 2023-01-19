Мужчину из Новомосковска посадили на 10 лет за убийство Фото: Алексей ФОКИН (фото)

9 октября 2022 года ранее судимый 38-летний мужчина, проживающий в Новомосковске, распивал спиртные напитки в компании знакомых. Находясь в комнате, между мужчинами возникла ссора из-за предыдущих судимостей хозяина квартиры. В порыве гнева, обвиняемый взял нож и нанес 34-летнему гостю удар в живот. После случившегося все, кто находился в квартире, покинули её.

Пострадавшей обратился за медицинской помощью только спустя 3 дня. От полученных травм он скончался в больнице.

Суд приговорил злоумышленника к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.