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НовостиОбщество19 января 2023 9:02

Чиновницу из Кимовского района оштрафовали за гололед на Красной площади в Епифане

Сумма штрафа составила 20 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Чиновницу из Кимовского района оштрафовали за гололед на Красной площади в Епифане

Чиновницу из Кимовского района оштрафовали за гололед на Красной площади в Епифане

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщает Управление Судебного департамента в Тульской области, 3 декабря 2022 года председатель комитета ЖКХ АМО Кимовского района не приняла меры по своевременному устранению зимней скользкости в виде гололеда по ул. Красная площадь в пос. Епифань.

Суд признал её виновной в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.