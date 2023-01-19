Житель Тулы украл у своего дедушки 500 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

61-летний пожилой мужчина, проживающий в Туле, обратился в полицию с заявлением. С его банковской карты было украдено 500 тысяч рублей.

Спустя короткий промежуток времени правоохранительные органы смогли установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 21-летний внук потерпевшего. Он смог воспользоваться мобильный приложением банка и перевести деньги со счета дедушки на свой.

Молодой человек полностью признал свою вину, но деньги уже были потрачены на погашение имевшихся у него кредитных обязательств.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.