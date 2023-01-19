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НовостиПроисшествия19 января 2023 7:53

Житель Тулы украл у своего дедушки 500 тысяч рублей

Деньги были потрачены на погашение кредита
Источник:kp.ru
Житель Тулы украл у своего дедушки 500 тысяч рублей

Житель Тулы украл у своего дедушки 500 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

61-летний пожилой мужчина, проживающий в Туле, обратился в полицию с заявлением. С его банковской карты было украдено 500 тысяч рублей.

Спустя короткий промежуток времени правоохранительные органы смогли установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 21-летний внук потерпевшего. Он смог воспользоваться мобильный приложением банка и перевести деньги со счета дедушки на свой.

Молодой человек полностью признал свою вину, но деньги уже были потрачены на погашение имевшихся у него кредитных обязательств.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.