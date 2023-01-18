В Туле задержали женщину, убившую своего гражданского мужа Фото: материалы пресс-служб

15 января 2023 года жительница Тулы проснулась в своей квартире из-за сильного шума. Её гражданский супруг с их общим знакомым разговаривали на повышенных тонах. Обвиняемая пыталась успокоить мужчин, но в ответ услышала только оскорбления. Разозлившись, она взяла кухонный нож и нанесла пострадавшему удар в область грудной клетки.

Мужчине оказали медицинскую помощь, но это не помогло. Пострадавший скончался.

Женщина была задержана. В ходе допроса она полностью признала свою вину.

В данный момент продолжается расследование уголовного дела.