10 жителей региона попались на уловки мошенников за прошедшие сутки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

3 человека, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. Так, 46-летняя жительница Суворова потеряла 40 тысяч рублей, 48-летняя женщина - 300 тысяч рублей и 54-летняя женщина – 98 тысяч 125 рублей.

52-летний мужчина сообщил полицейским, что ему поступил звонок с ранее неизвестного телефонного номера. Молодой человек, представившись брокером одной из Интернет-платформ, предложил потерпевшему инвестировать свои денежные средства в крупные государственные и международные проекты, с целью получения дохода с прибыли от их реализации. Он зарегистрировался на интернет площадках, указав свои полные персональные данные. В итоге мужчину обманули на 190 тысяч рублей. А 52-летний житель Тёпло-Огарёвского района таким же образом лишился 481 тысячи рублей.

54-летняя женщина хотела продать гранитный щебень в интернете, но наткнулась на один из сайтов размещения, принадлежащий мошенникам, и перевела им 57 тысяч 200 рублей. А мужчина из Новомосковска захотел приобрести микроскоп через интернет и лишился 33 тысяч рублей.

52-летняя жительница Узловой, используя сайт бесплатного размещения объявлений, перевела мошенникам 12 тысяч 44 рубля, под предлогом предоплаты за доставку товаров.

63-летний мужчина из Ефремова лишился 170 тысяч рублей. Он перевел их мошенникам за обещанное содействие в оформлении кредита.

50-летней женщине позвонил злоумышленник, и, представившись сотрудником правоохранительных органов, убедил её перевести 51 тысяча 500 рублей под предлогом выплаты компенсации потерпевшей, за ранее приобретённые медицинские препараты.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.