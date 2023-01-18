Бывшего замминистра природных ресурсов Тульской области Диану Гришину оставили в СИЗО до середины марта Фото: Игорь Копытов

Как сообщалось ранее, в период с апреля 2014 года Диана Гришина занимала должность начальника отдела, а с февраля 2017 года работала в должности заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. В данный период, она лично и через посредников получала взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий или бездействие.

17 ноября 2022 года суд заключил её под стражу сроком на 2 месяца, после чего она подала апелляционную жалобу.

13 января 2023 года суд продлил срок содержания Дианы Гришиной до 15 марта 2023 года.