Новая коммунальная техника появилась в Туле Фото: материалы пресс-служб

Как сообщает сайт администрации города, автопарк муниципального учреждения пополнился на 38 единиц специализированной техники, а именно: 12 транспортных газелей, 6 тракторов МТЗ, 2 КДМ, грейдер, ломовоз и другие.

Техника была приобретена в конце 2022 года. Некоторые машины уже появились на улицах города, остальная часть проходит регистрацию и начнет работать до конца января. Об этом рассказал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

Всего на покупку новой техники было выделено более 100 миллионов рублей.