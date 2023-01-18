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НовостиПроисшествия18 января 2023 12:21

Жительницу Тульской области посадили на 7 лет за убийство сожителя

Она будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима
Источник:kp.ru
Жительницу Тульской области посадили на 7 лет за убийство сожителя

Жительницу Тульской области посадили на 7 лет за убийство сожителя

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В ночь с 6 на 7 сентября 2022 года женщина, проживающая в Суворове, распивала спиртные напитки со своим 44-летним сожителем. В один момент у них возник конфликт - мужчина требовал с неё деньги на алкоголь. В порыве гнева, злоумышленница взяла кухонный нож и нанесла пострадавшему множество ударов по различным частям тела, в том числе в область головы.

Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. Женщина рассказала о случившемся соседке, которая сразу сообщила данную информацию в правоохранительные органы.

Суд приговорил подсудимую к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.