Жительницу Тульской области посадили на 7 лет за убийство сожителя Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В ночь с 6 на 7 сентября 2022 года женщина, проживающая в Суворове, распивала спиртные напитки со своим 44-летним сожителем. В один момент у них возник конфликт - мужчина требовал с неё деньги на алкоголь. В порыве гнева, злоумышленница взяла кухонный нож и нанесла пострадавшему множество ударов по различным частям тела, в том числе в область головы.

Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. Женщина рассказала о случившемся соседке, которая сразу сообщила данную информацию в правоохранительные органы.

Суд приговорил подсудимую к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.