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НовостиПроисшествия18 января 2023 11:14

612 миллионов рублей похитили мошенники у жителей Тульской области за прошедший год

Всего пострадало 2973 человека
Источник:kp.ru
612 миллионов рублей похитили мошенники у жителей Тульской области за прошедший год

612 миллионов рублей похитили мошенники у жителей Тульской области за прошедший год

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На данный момент, чаще всего жители региона попадались на самый распространенный способ мошенничества, когда неизвестные звонят по телефону, представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривают граждан перечислить денежные средства на указанные ими банковские счета или номера сотовых телефонов.

Также, в 2022 году наибольшая сумма похищенного денежных средств у одного человека составила 14,9 млн рублей.