612 миллионов рублей похитили мошенники у жителей Тульской области за прошедший год Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На данный момент, чаще всего жители региона попадались на самый распространенный способ мошенничества, когда неизвестные звонят по телефону, представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривают граждан перечислить денежные средства на указанные ими банковские счета или номера сотовых телефонов.

Также, в 2022 году наибольшая сумма похищенного денежных средств у одного человека составила 14,9 млн рублей.