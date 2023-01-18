За 2022 год в Тульской области упал показатель преступности Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Вот вся статистика снижения:

- на 46% преступления налоговой направленности;

- на 37% – число грабежей, совершенных на улицах и в других общественных местах;

- на 30% количество изнасилований;

- на 13,3% уголовно наказуемых деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;

- на 10,3% количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних;

- на 9,8% убийств;

- на 9,3% количества преступлений экономической направленности;

- на 2,8% число преступных деяний, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Также, с января по декабрь 2022 года, правоохранительные органы выявили 1 053 уголовно наказуемых деяний, связанных с наркотиками, а с оружием - 201.

Раскрываемость преступлений составляет 48,3%, а материальный ущерб достиг 2,3 миллиардов рублей.