Кинопортрет 2022 года: самые популярные фильмы и сериалы в видеосервисе Wink

В списках лидеров более половины занимают российские проекты. Жанровые предпочтения кино- и сериальных просмотров сильно отличаются: если в полном метре лидируют боевики, то в сериалах — мелодрамы. В 2022 году Wink заметно увеличил количество эксклюзивов, в том числе в партнерстве с другими ведущими онлайн-кинотеатрами. Именно собственные проекты заняли большую часть позиций в рейтингах.

«Мы хорошо знаем свою аудиторию и, принимая решения об оригинальных или эксклюзивных проектах, в первую очередь ориентируемся на ее предпочтения. Наши эксклюзивы составляют более половины топ-25 по итогам прошлого года и это лучшая оценка принятых контентным комитетом решений. Фантастический успех сериалов линейки Wink Originals “The Тёлки”, “Надвое”, “Чернобыль”, “Стая” и “Аврора” вдохновляет нас на поиски лучших сценариев, режиссеров, продюсеров и студий, готовых делать проекты столь же высокого класса. Wink завершает формирование портфеля эксклюзивных премьер на 2023 год, и мы уверены, что наши подписчики обязательно получат от них новые яркие впечатления и эмоции», — отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.

Топ-25 фильмов

«Непослушник» (12+).

«Небо» (12+).

«Дикая» (16+).

«Булки» (16+).

«Батя» (16+).

«Родители строгого режима» (12+).

«Наемник» (18+).

«Бабки» (16+).

«Дюна» (12+).

«После» (16+).

«Решала: Брат» (18+).

«Человек-паук: Возвращение домой» (16+).

«Холодное золото» (16+).

«Флешбэк» (18+).

«Солнцепек» (18+).

«Добро пожаловать в семью» (16+).

«Черный ящик» (12+).

«1941. Крылья над Берлином» (12+).

«Зема-3. Новогодний замес» (18+).

«Ряд 19» (16+).

«Лето 1941 года» (16+).

«Джуманджи: Новый уровень» (12+).

«Игра теней» (16+).

«Летчик» (12+).

«Чемпион мира» (18+).

В топе кинофильмов, включая шесть первых строк, — 16 произведений российских кинематографистов. Любопытно, что в числе лидеров впервые оказался фильм из Казахстана — «Лето 1941 года» (военно-историческое кино, основанное на реальных событиях). Если смотреть на тематические предпочтения подписчиков видеосервиса, то чаще всего выбирали боевики (13 проектов, включая фэнтези, исторические, военные), комедии (девять проектов) и триллеры (пять проектов).

Топ-25 сериалов

«The Тёлки» (18+).

«Постучись в мою дверь» (18+).

«Надвое» (18+).

«Чернобыль» (2022, 18+).

«Трудные подростки» (18+).

«Русалки» (16+).

«Киллер» (18+).

«Стая» (18+).

«Аврора» (18+).

«СМЕРШ. Продолжение» (18+).

«Ветреный» (18+).

«И снова здравствуйте!» (18+).

«Ваша честь» (18+).

«Порт» (16+).

«Дом Дракона» (18+).

«Дылды» (18+).

«Тетя Марта» (16+).

«Зёма» (18+).

«Черная любовь» (18+).

«Нулевой пациент» (18+).

«История девятихвостого лиса» (18+).

«Нулевые» (18+).

«Кухня» (18+).

«Последний аксель» (18+).

«Шифр» (16+).

В топ-25 сериалов российские проекты представлены еще ярче: лишь пятая часть картин произведена за рубежом. Тематически сериальные лидеры сильно отличаются от киношных. Девять сериалов — из категории «драмы» (включая остро социальные темы), а далее по шесть проектов представляют «мелодрамы», «детективы» и «комедии». За мелодраматическую и романтическую тематику отвечают в том числе три турецких сериала и один — южнокорейский. В топ-5 уверенно расположились три проекта из линейки Wink Originals: «The Тёлки» (по мотивам одноименной книги Сергея Минаева, действие которой перенесено в наши дни и рассказывает о беспощадности женской мести), «Надвое» (мелодрама Валерия Тодоровского о том, как нежданная любовь может поделить жизнь на две половины) и «Чернобыль» (российский сериал о самой страшной аварии на атомной электростанции, основанный на книге реального участника событий). Интересный факт: в топ-25 попал единственный документальный сериал — «Нулевые». Это авторский проект Сергея Минаева об одном из самых грандиозных десятилетий в современной истории страны.

Топ-15 детского контента

«Три кота и море приключений» (0+).

«Артек. Большое путешествие» (6+).

«Мой папа — вождь» (6+).

«Барбоскины Team» (0+).

«Босс-молокосос 2» (6+).

«Кощей — похититель невест» (6+).

«Смешарики. Начало» (0+)

«Волк и лев» (6+).

«Финник» (6+).

«Мальчик-дельфин» (6+).

«Королевский корги» (6+).

«Мы — монстры 2» (6+).

«Зверопой 2» (6+).

«Красная шапочка» (12+).

«Пес-самурай и город кошек» (6+).

Популярность многих детских фильмов и анимации обгоняет кино для более взрослой аудитории. Например, мультфильм «Три кота и море приключений» — на первом месте по количеству просмотров среди всех произведений, представленных в онлайн-кинотеатре. И вообще российская анимация, как всегда, занимает лидирующие позиции в детском топе. В целом, итоги 2022 года подтверждают, что Wink — семейный видеосервис, в котором большим спросом всегда пользуется кино для детско-юношеской аудитории и просмотра всей семьей.