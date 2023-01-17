Житель Тульской области убил свою сестру Фото: Алексей ФОКИН (фото)

1 июня 2022 года, 38-летний мужчина, проживающий в с. Прудичи Веневского района, распивал спиртные напитки со своей 44-летней сестрой и общим знакомым. В один момент момент, пострадавшая уснула и не отреагировала на просьбу брата. Разозлившись, обвиняемый взял нож и ударил родственницу в живот. Свидетель преступления вызвал скорую, но девушка скончалась в больнице от полученных травм.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.