Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 января 2023 10:25

Житель Тульской области убил свою сестру

Уголовное дело направлено в суд
Источник:kp.ru
Житель Тульской области убил свою сестру

Житель Тульской области убил свою сестру

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

1 июня 2022 года, 38-летний мужчина, проживающий в с. Прудичи Веневского района, распивал спиртные напитки со своей 44-летней сестрой и общим знакомым. В один момент момент, пострадавшая уснула и не отреагировала на просьбу брата. Разозлившись, обвиняемый взял нож и ударил родственницу в живот. Свидетель преступления вызвал скорую, но девушка скончалась в больнице от полученных травм.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.