8 тульских чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности Фото: Алексей ФОКИН (фото)

3 сотрудника администрации и 5 руководителей муниципальных учреждений в Тульской области представили неполные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и своих супругов за 2021 год. У них не была отражена информация о находящихся в собственности и пользовании объектах недвижимости, расчетных счетах, полученном доходе помимо зарплаты по основному месту работы.

В связи с этим, 8 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Также, со служащими проведены воспитательные беседы о недопустимости впредь подобных нарушений.