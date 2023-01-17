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НовостиОбщество17 января 2023 9:55

8 тульских чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности

Они предоставляли неполные сведения о доходах и имуществе
Источник:kp.ru
8 тульских чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности

8 тульских чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

3 сотрудника администрации и 5 руководителей муниципальных учреждений в Тульской области представили неполные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и своих супругов за 2021 год. У них не была отражена информация о находящихся в собственности и пользовании объектах недвижимости, расчетных счетах, полученном доходе помимо зарплаты по основному месту работы.

В связи с этим, 8 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Также, со служащими проведены воспитательные беседы о недопустимости впредь подобных нарушений.