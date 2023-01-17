Во время пожара в Ясногорском районе Тульской области погиб человек
Фото: материалы пресс-служб
17 января,в многоквартирном доме на ул. Мира в д. Воловниково Ясногорского района произошел пожар. В данный момент устанавливается причина возгорания.
На происшествие приехало 7 человек и 3 единицы техники. Огонь удалось потушить, но после ликвидации пожара в квартире было обнаружено тело человека, личность которого устанавливается.
В результате происшествия выгорела комната, а стены и потолки закоптились по всей площади.