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НовостиПроисшествия17 января 2023 7:28

Во время пожара в Ясногорском районе Тульской области погиб человек

Причина возгорания устанавливается
Источник:kp.ru
Во время пожара в Ясногорском районе Тульской области погиб человек

Во время пожара в Ясногорском районе Тульской области погиб человек

Фото: материалы пресс-служб

17 января,в многоквартирном доме на ул. Мира в д. Воловниково Ясногорского района произошел пожар. В данный момент устанавливается причина возгорания.

На происшествие приехало 7 человек и 3 единицы техники. Огонь удалось потушить, но после ликвидации пожара в квартире было обнаружено тело человека, личность которого устанавливается.

В результате происшествия выгорела комната, а стены и потолки закоптились по всей площади.