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НовостиПроисшествия16 января 2023 14:23

Мужчина, убивший своего знакомого, заключен под стражу

Обвиняемый полностью признал свою вину
Источник:kp.ru
Мужчина, убивший своего знакомого, заключен под стражу

Мужчина, убивший своего знакомого, заключен под стражу

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

12 декабря 2022 года мужчина, проживающий в Щекино, позвал к себе в гости своего коллегу употреблять спиртные напитки. В один момент хозяин дома отлучился на короткий промежуток времени. Вернувшись, он увидел, что знакомый оказывает знаки внимания его гражданской жене, после чего взял трубу и нанес потерпевшему несколько ударов. Несмотря на травмы, пострадавший продолжал провоцировать оппонента. Злоумышленник не сдержался, и, взяв нож, нанес коллеги несколько ударов в область груди. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Суд заключил обвиняемого под стражу. Мужчина признался в содеянном.

В данный момент продолжается сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.