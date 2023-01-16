Мужчина, убивший своего знакомого, заключен под стражу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

12 декабря 2022 года мужчина, проживающий в Щекино, позвал к себе в гости своего коллегу употреблять спиртные напитки. В один момент хозяин дома отлучился на короткий промежуток времени. Вернувшись, он увидел, что знакомый оказывает знаки внимания его гражданской жене, после чего взял трубу и нанес потерпевшему несколько ударов. Несмотря на травмы, пострадавший продолжал провоцировать оппонента. Злоумышленник не сдержался, и, взяв нож, нанес коллеги несколько ударов в область груди. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Суд заключил обвиняемого под стражу. Мужчина признался в содеянном.

В данный момент продолжается сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.