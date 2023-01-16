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НовостиОбщество16 января 2023 14:05

В Киреевском районе в Тульской области уберут несанкционированную свалку

Прокуратура провела проверку
Источник:kp.ru
В Киреевском районе в Тульской области уберут несанкционированную свалку

В Киреевском районе в Тульской области уберут несанкционированную свалку

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В районе д. Хрущевка муниципального образования Бородинское Киреевского района Тульской области была обнаружена несанкционированная свалка твердых коммунальных, которая нарушает требование законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. При этом, вопреки требованиям федерального законодательства, администрация не принимала никаких мер по её ликвидации.

Прокуратура Киреевксого района заинтересовалась данным вопросом и провела проверку, в результате которой суд обязал орган местного самоуправления убрать несанкционированную свалку.

Также, глава органа местного самоуправления привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ.