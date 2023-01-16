Мошенники похитили у жителей Тульской области почти 800 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

2 человека, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. Так, 37-летняя и 44-летняя женщины лишились 340 тысяч рублей и 298 тысяч рублей.

Еще 3 жителя региона попались на уловки мошенников в интерне и в соцесетях. Общая сумма похищенного составила 160 тысяч рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.