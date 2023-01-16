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НовостиПроисшествия16 января 2023 10:50

В Тульской области произошло попутное столкновение с грузовым автомобилем

Пострадавшей оказали медицинскую помощь
Источник:kp.ru
В Тульской области произошло попутное столкновение с грузовым автомобилем

В Тульской области произошло попутное столкновение с грузовым автомобилем

Фото: материалы пресс-служб

14 января, на улице Советской города Щекино Тульской области, 29-летний мужчина, управляя транспортным средством «ГАЗ 2790-0000010 02», во время разворота не заметил попутный автомобиль Chery M11, за рулем которого находился 54-летний мужчина, в результате чего произошло столкновение.

В ДТП пострадала 45-летняя женщина-пассажир автомобиля Chery. Её оказали медицинскую помощь, после чего отпустили с места происшествия.