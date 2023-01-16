В Тульской области произошло попутное столкновение с грузовым автомобилем Фото: материалы пресс-служб

14 января, на улице Советской города Щекино Тульской области, 29-летний мужчина, управляя транспортным средством «ГАЗ 2790-0000010 02», во время разворота не заметил попутный автомобиль Chery M11, за рулем которого находился 54-летний мужчина, в результате чего произошло столкновение.

В ДТП пострадала 45-летняя женщина-пассажир автомобиля Chery. Её оказали медицинскую помощь, после чего отпустили с места происшествия.