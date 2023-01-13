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НовостиПроисшествия13 января 2023 14:37

120 литров растительного масла было украдено у жителя Тульской области

Преступника задержали
Источник:kp.ru
120 литров растительного масла было украдено у жителя Тульской области

120 литров растительного масла было украдено у жителя Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

38-летний мужчина из Ефремова, работающий менеджером одной из промышленных районных организаций, обратился в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России с заявлением о краже. Неизвестный слил из его автоцистерны 120 литров растительного масла.

Сотрудникам полиции удалось установить личность преступника и поймать его. Им оказался 49-летний мужчина, который после задержания сознался в содеянном.

В данный момент, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все подробности происшествия.