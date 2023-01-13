120 литров растительного масла было украдено у жителя Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

38-летний мужчина из Ефремова, работающий менеджером одной из промышленных районных организаций, обратился в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России с заявлением о краже. Неизвестный слил из его автоцистерны 120 литров растительного масла.

Сотрудникам полиции удалось установить личность преступника и поймать его. Им оказался 49-летний мужчина, который после задержания сознался в содеянном.

В данный момент, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все подробности происшествия.