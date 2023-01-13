37-летнего мужчину заключили под стражу за убийство ножом Фото: Алексей ФОКИН (фото)

10 января в Алексине, 37 летний мужчина, находясь в собственной квартире, поссорился с двумя своими знакомыми. В ходе конфликта, обвиняемый взял нож и нанес удар в область груди 27-летнему гостю. От полученных травм пострадавший скончался на лестничной клетке многоквартирного дома.

Об происшествие сообщили соседи. Злоумышленник свою вину в совершении преступления не признал.

Мужчину заключили под стражу до 11 марта 2023 года. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле межрайонной прокуратуры.