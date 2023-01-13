Тульским военнослужащим отправили крупную партию груза в зону СВО Фото: материалы пресс-служб

13 января тульским военнослужащим в зону СВО направили несколько грузовиков с квадрокоптерами, бронежителами, термобельем, специальным оборудованием и многим другим. Помимо этого, для обустройства быта они получат получат стройматериалы, сварочные аппараты, устройства для бесперебойного питания, емкости для воды, зарядные устройства для аккумуляторов и наборы инструментов. Груз был отправлен по поручению Алексея Дюмина.

Также, в зону СВО отправят 6 квадроциклов с прицепами повышенной проходимости для движения по любому типу местности.

Ранее Губернатор Тульской области неоднократно передавал военнослужащим большие партии специальной техники, снаряжения и оборудования. Правительство находится на связи с тульскими военнослужащими и предоставляет им все необходимые вещи.