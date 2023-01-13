Житель Тульской области взломал и ограбил магазин Фото: Алексей ФОКИН (фото)

39-летняя женщина обратилась с заявлением в полицию. По словам пострадавшей, злоумышленник, повредив замок входной двери её магазина, украл ноутбук и видеокамеры на общую сумму 25 тысяч рублей.

Спустя некоторое время, сотрудникам правоохранительных органов удалось найти преступника. Им оказался 21-летний молодой человек, проживающий в поселке Славный. После задержания, мужчина полностью признал свою вину. Похищенные предметы были изъяты и возвращены законной владелице.

В адрес молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В данный момент преступника заключили под стражу.