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НовостиОбщество13 января 2023 12:10

В Тульской области будет проводиться профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

В пятницу и выходные дни сотрудники ГИБДД будут ловить людей, управляющих транспортным средствам, в состоянии алкогольного опьянения
Источник:kp.ru
В Тульской области будет проводиться профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

В Тульской области будет проводиться профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 13, 14 и 15 января в Туле будут проводить операцию «Нетрезвый водитель». ГИБДД напоминают, что одной из главных причин аварийных ситуаций на дорогах – медленная реакция водителей, которая напрямую зависит от физического состояния человека. Даже при употреблении незначительной дозы алкоголя скорость реакции снижается и не позволяет водителю адекватно оценивать дорожную обстановку.

Напоминаем, что водителям, при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав сроком от 1.5 до 2 лет.