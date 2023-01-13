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НовостиПроисшествия13 января 2023 11:46

Штраф в размере 360 тысяч рублей назначили жителю Тулы за покупку водительский прав

Также ему назначили 350 часов обязательных работ
Источник:kp.ru
Штраф в размере 360 тысяч рублей назначили жителю Тулы за покупку водительский прав

Штраф в размере 360 тысяч рублей назначили жителю Тулы за покупку водительский прав

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 1 февраля по 18 марта 2022 года, мужчина, проживающий в Туле, передал сотруднице полиции 90 тысяч рублей за оформление водительского удостоверения категории «В».

Спустя некоторое время, туляк для подтверждения личности предъявил свои права сотруднику полиции, который выявил, что они поддельные.

Во время суда мужчина полностью признал свою вину. Ему назначили штраф в размере 360 тысяч рублей и 350 часов обязательных работ.