Штраф в размере 360 тысяч рублей назначили жителю Тулы за покупку водительский прав Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 1 февраля по 18 марта 2022 года, мужчина, проживающий в Туле, передал сотруднице полиции 90 тысяч рублей за оформление водительского удостоверения категории «В».

Спустя некоторое время, туляк для подтверждения личности предъявил свои права сотруднику полиции, который выявил, что они поддельные.

Во время суда мужчина полностью признал свою вину. Ему назначили штраф в размере 360 тысяч рублей и 350 часов обязательных работ.