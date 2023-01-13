10 жителей Тульской области попались на уловки мошенников за прошедшие сутки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

4 человека, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. Так, 61-летняя женщина из Тулы перевела злоумышленникам 1 миллион 312 тысяч рублей, 20-летний мужчина, проживающий в Щекино - 250 тысяч рублей, 69-летний мужчина из Венёва - 98 тысяч 390 рублей и 83-летняя пенсионерка из Суворова — 50 тысяч рублей.

Также, мошенники смогли завладеть персональными данными 3 человек: 45-летнего жителя посёлка Мосоловка Каменского района и оформили на его имя микрозайм в размере 5 тысяч рублей, На 56-летнюю жительницу Донского в размере 28 тысяч рублей, на 69-летнюю пенсионерку из посёлка Куркино в размере 5 тысяч 360 рублей.

3 жителя Тульской области сообщили полицейским, что им поступил звонок с ранее неизвестного телефонного номера. Молодой человек, представившись брокером одной из Интернет-платформ, предложил потерпевшим инвестировать свои денежные средства в крупные государственные и международные проекты, с целью получения дохода с прибыли от их реализации. Они зарегистрировались на интернет площадках, указав свои полные персональные данные. Таким образом, 36-летняя женщина лишилась 720 тысяч рублей, 0-летний туляк - 62 тысяч 444 рублей, 45-летний житель Щёкино – 654 тысяч 450 рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.